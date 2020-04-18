مدرب حراس النصر يشارك في دورة عبر “تقنية الفيديو”

شارك مدرب حراس مرمى فريق النصر ناجي العمامي في دورة تدريبية تقام عن طريق تقنية الفيديو بمشاركة عدد كبير من المدربين لاستثمار الأيام والساعات التي يقضيها في المنزل.

العمامي قال لـ218 إن الدورة أقيمت على مرحلتين حاضر في الأولى الدكتور إبراهيم البطل بينما أشرف الدكتور رنده عبدالعزيز على المرحلة الثانية.

وتجرى الدورة تحت إشراف اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم وشهدت مشاركة أكثر من 100 متدرب من دول الجزائر ومصر والعراق.

وكان العمامي مشرفا على حراس مرمى نادي النصر وأحد أعضاء الطاقم الفني الذي وصل بالفريق إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية وقبل قدومه لفريق النصر خاض تجربة سابقة رفقة فريق التحدي.

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