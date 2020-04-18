اخبار الرياضة

مدرب حراس النصر يشارك في دورة عبر “تقنية الفيديو”

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك مدرب حراس مرمى فريق النصر ناجي العمامي في دورة تدريبية تقام عن طريق تقنية الفيديو بمشاركة عدد كبير من المدربين لاستثمار الأيام والساعات التي يقضيها في المنزل.

العمامي قال لـ218 إن الدورة أقيمت على مرحلتين حاضر في الأولى الدكتور إبراهيم البطل بينما أشرف الدكتور رنده عبدالعزيز على المرحلة الثانية.

وتجرى الدورة تحت إشراف اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم وشهدت مشاركة أكثر من 100 متدرب من دول الجزائر ومصر والعراق.

وكان العمامي مشرفا على حراس مرمى نادي النصر وأحد أعضاء الطاقم الفني الذي وصل بالفريق إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية وقبل قدومه لفريق النصر خاض تجربة سابقة رفقة فريق التحدي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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