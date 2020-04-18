سبتمبر.. موعد جديد لتصفيات أمريكا الجنوبية المونديالية

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية “الكونميبول” أن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ستنطلق في الثامن من شهر سبتمبر المقبل كموعد جديد.

القرار اتخذ على خلفية الاجتماع الذي جمع الأعضاء عبر تقنية الفيديو إذ كان من المقرر أن تقام هذه التصفيات في أواخر شهر مارس الماضي لكن تفشي فيروس كورونا أربك الحسابات وقادهم للتأجيل.

وفي السياق ذاته لم يعلن الكونيمبول عن مواعيد جديدة لاستئناف مسابقتي سوداميركانا وكوبا ليبرتادوريس لكنه شدد على ضرورة استكمالهما في أقرب فرصة ممكنة.

وجمد فيروس كورونا الحياة الرياضية في العالم وكان وراء تأجيل بطولة كوبا أميركا إلى صيف العام 2021.

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