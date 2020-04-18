اليويفا يدرس مواعيد جديدة للمسابقات الأوروبية

تقرير 218

تنتظر عجلة دوري أبطال أوروبا الدوران من جديد رغم الظروف الراهنة وتوقف أشكال المنافسات العالمية.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في تقرير لها أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا يدرس إقامة ما تبقى من مباريات البطولة على مدار أسبوع واحد بشكل بطولة مصغرة.

التقرير أشار إلى أن اليويفا ينوي إقامة نهائي اليوروباليغ في السادس والعشرين من أغسطس المقبل في جدانسك البولندية، أما في التاسع والعشرين من الشهر نفسه فسيلعب نهائي دوري الأبطال .

ويدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خيارين أحدهما إقامة دور الثمانية والأربعة بنظام الذهاب والإياب في يوليو وأغسطس، وسيكون المقترح ممكناً فقط مع استئناف البطولات المحلية في يونيو المقبل.

أما الخيار الثاني فهو إقامة ما تبقى من المباريات بنظام مباراة واحدة على مدار أسبوع واحد عقب نهاية البطولات المحلية الخاصة بالأندية المشاركة.

ومن المتوقع أن يعطي هذا الانتظار نتيجة حول عودة المسابقات التي طال تأجيلها والسبب يرجع في الأساس لأزمة عالمية تنتظر الانفراج في القريب العاجل وبطولات تنتظر العودة حتى بدون حضور المشجعين داخل الملاعب.

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