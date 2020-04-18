“كورونا العنيد” يُطيل قائمة البطولات الملغية في إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلغاء الموسم الحالي لعدد من بطولات الشباب والسيدات في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد وتوقف المنافسات لأكثر من شهر .

وألغى الاتحاد الإيطالي جميع دوريات الشباب في بطولات السيدات إلى جانب إلغاء الدوريات من سن خمسة عشر عاماً حتى ثمانية عشر عاماً، وخلال اجتماعه أبقى اتحاد كرة القدم الإيطالي على إمكانية استكمال بطولة الشباب تحت عشرين عاماً في حال استئناف النشاط في الفترة المقبلة.

وألغت إيطاليا العديد من مسابقات الألعاب الرياضية الجماعية ككرة الطائرة واليد إضافة إلى دوري السلة ودوري الرغبي.

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