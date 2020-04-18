اخبار الرياضة

“كورونا العنيد” يُطيل قائمة البطولات الملغية في إيطاليا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلغاء الموسم الحالي لعدد من بطولات الشباب والسيدات في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد وتوقف المنافسات لأكثر من شهر .

وألغى الاتحاد الإيطالي جميع دوريات الشباب في بطولات السيدات إلى جانب إلغاء الدوريات من سن خمسة عشر عاماً حتى ثمانية عشر عاماً، وخلال اجتماعه أبقى اتحاد كرة القدم الإيطالي على إمكانية استكمال بطولة الشباب تحت عشرين عاماً في حال استئناف النشاط في الفترة المقبلة.

وألغت إيطاليا العديد من مسابقات الألعاب الرياضية الجماعية ككرة الطائرة واليد إضافة إلى دوري السلة ودوري الرغبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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