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برشلونة ينوي ضم مدافع لاتسيو فيليبي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصبح مدافع لاتسيو لويز فيليبي محط أنظار العديد من الأندية العالمية من بينها برشلونة الذي يسعى جاهدا للحصول على خدماته في الميركاتو القادم.

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية إلى أن اللاعب البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما لن يغادر صفوف نسور العاصمة الإيطالية إلا بمبلغ مالي لا يقل عن أربعين مليون يورو.

وتحاول إدارة النادي الإيطالي تحصين اللاعب من خلال إضافة شرط جزائي لا يسمح له بالخروج من الفريق إلا بالقيمة التي تراها هي مناسبة، خاصة أنه حصل على خدماته منذ حوالي ثلاث سنوات مقابل مبلغ مالي لم يتعدّ مليون يورو.

من جانب آخر يسعى برشلونة لترميم خط دفاعه الهش من خلال هذه الصفقة خاصة في ظل إصابة الفرنسي أومتيتي المتكررة وتقدم بيكيه في العمر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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