الوسط الرياضي يُودّع سعد مسعود من خلف القضبان

ودع الوسط الرياضي في ليبيا ركيزة من ركائزه وهو سعد مسعود الذي غادر الدنيا صبيحة اليوم في أحد سجون العاصمة الليبية طرابلس.

وصدم خبر رحيل مسعود الوسط الرياضي في ليبيا الذي تعلق به كثيرا، وولد مسعود عام 1947 وبدأ حياته الرياضية كلاعب لفريق خليج سرت لتبدأ قصته مع نادي الاتحاد على صعيد رئاسة مجلس الإدارة في فترتين كانت الأولى عام 1991 إلى 1994 أما الثانية فكانت بين أعوام 2001 إلى 2011.

ويعتبر مسعود من بين الرؤساء الأكثر استمرارا وتحقيقا للألقاب على مستوى ليبيا بجميع الألعاب وتم أسره في طرابلس عام 2011 ولم يغادر السجن على الرغم من عديد المناشدات التي طالبت بإطلاق سراحه.

ويمتلك الراحل مسعود جملة شهيرة تَعلّق بها عدد كبير من محبي الاتحاد عندما صرح قائلا: “أنا أصغر من أن أكون رئيسا لنادي بحجم الاتحاد.. كنت طفلا وشابا أذهب من سرت إلى طرابلس لمتابعة مباريات الفريق”.

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