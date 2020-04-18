الأهلي بنغازي يستثمر توقّف النشاط في استكمال مشاريعه

صحيح أن كورونا أحبط من عزائم الرياضة وروادها في الفترة الحالية عندما أوقفت فرجتها ومتعتها، لكن هذه الأوقات فرصة ثمينة لا تتكرر للتخطيط للمستقبل وهذا النموذج تقدمه إدارة الأهلي بنغازي التي تسعى جاهدة بخطى ثابتة إلى استكمال مشاريعها الاستثمارية والرياضية التي تريد مستقبلا أن تستخدمها في بناء النادي وتوفير احتياجاته.

صالة الألعاب الجماعية أصبحت حلما قريب المنال فملامح ظهورها إلى المشهد الرياضي باتت قريبة، إذ أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن وصول معدات التجهيز من إيطاليا بحسب المواصفات المعتمدة دوليا.

أعمال التشييد والبناء في النادي لم تتوقف خلال الساعات المستثناة من حظر التجول طوال الأيام الماضية ومثلما هناك يد تبني، الأخرى تقدم الخدمات الإنسانية للمجتمع الليبي وتقدم النصائح والإرشادات الطبية في أزمة كورونا عبر تطبيقات النادي بمواقع التواصل الاجتماعي.

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