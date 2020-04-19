اخبار الرياضة

بـ”شحنة كمامات ضخمة”.. إنتر يرفع سقف دعمه لإيطاليا ضد كورونا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي إنتر ميلانو عن تبرع جديد للسلطات الإيطالية بالشراكة مع شركة سونينغ الصينية المالكة للنادي في الحرب التي تخوضها الأندية الرياضية حول العالم ضد تفشي فيروس كورونا والذي شل حركة الرياضة والمسابقات.

وأصدر النيراتزوري بياناً رسمياً ذكر فيه أن النادي وشركة سونينغ تبرعا سوياً بمليون كمامة إلى إدارة الحماية المدنية في مدينة ميلانو وإقليم لمبارديا ضمن حملة التبرعات التي يقوم بها النادي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان الإنتر قد قام بالعديد من التبرعات السابقة حيث قدم 300 ألف كمامة لمستشفيات ميلانو إضافة إلى تبرعه بمبلغ 100 ألف يورو وحملة أخرى وصلت إلى 65 ألفاً و800 ألف يورو للقطاعين الصحي والرياضي في إيطاليا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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