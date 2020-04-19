بـ”شحنة كمامات ضخمة”.. إنتر يرفع سقف دعمه لإيطاليا ضد كورونا

أعلن نادي إنتر ميلانو عن تبرع جديد للسلطات الإيطالية بالشراكة مع شركة سونينغ الصينية المالكة للنادي في الحرب التي تخوضها الأندية الرياضية حول العالم ضد تفشي فيروس كورونا والذي شل حركة الرياضة والمسابقات.

وأصدر النيراتزوري بياناً رسمياً ذكر فيه أن النادي وشركة سونينغ تبرعا سوياً بمليون كمامة إلى إدارة الحماية المدنية في مدينة ميلانو وإقليم لمبارديا ضمن حملة التبرعات التي يقوم بها النادي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان الإنتر قد قام بالعديد من التبرعات السابقة حيث قدم 300 ألف كمامة لمستشفيات ميلانو إضافة إلى تبرعه بمبلغ 100 ألف يورو وحملة أخرى وصلت إلى 65 ألفاً و800 ألف يورو للقطاعين الصحي والرياضي في إيطاليا.