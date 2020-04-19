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الكاف يؤجل نهائيات البطولات الأفريقية لأجل غير مسمى

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تأجيل مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في ظل انتشار فيروس كورونا عبر العالم وتوقف المسابقات.

وذكر الكاف في بيان رسمي أنه وبعد قرار تأجيل موعد مباريات الدور نصف النهائي للبطولتين الأفريقيّتين سيتم تأجيل موعد النهائي إلى أجل غير مسمى بسبب الظروف الطارئة التي تمر بها الرياضة في القارة السمراء.

وكان من المقرر أن يقام نهائي دوري الأبطال في الكاميرون في التاسع والعشرين من مايو المقبل فيما حدد يوم الرابع والعشرين من نفس الشهر موعداً لنهائي الكونفدرالية في المغرب.

وكان الكاف قد أجل مباريات نصف النهائي لأبطال أفريقيا والكونفدرالية في ظل انتشار فيروس كورونا ففي أبطال أفريقيا يواجه الزمالك الرجاء المغربي فيما يواجه الأهلي المصري نظيره المغربي.

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دوري أبطال أفريقيا فيروس كورونا

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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