أياكس يحدد سعر التخلي عن حارسه المطلوب من “كبار أوروبا”

حددت إدارة نادي أياكس أمستردام سعر بيع حارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة بعد الموافقة مبدئياً على رحيله.

واشترط أياكس الحصول على 40 مليون يورو على الأقل للموافقة على بيع حارسه الكاميروني أونانا، وأضافت إدارة أياكس أنها رفضت السماح للحارس بالرحيل الصيف الماضي في ظل رحيل عدد من اللاعبين كلاعب الوسط فرينكي دي يونغ وماتياس دي ليخت.

ويحظى أونانا صاحب الأربعة والعشرين عاماً باهتمام أندية أوروبية كبيرة كتشيلسي وبرشلونة وباريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير، وانضم أونانا إلى أياكس في يناير 2015 قادماً من برشلونة مقابل 150 ألف يورو بعد تجربته مع أكاديمية لاماسيا.