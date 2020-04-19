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روميلو لوكاكو يغلق الباب أمام عودته للبريمرليغ

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلانو بأنه لا يفكر في العودة للدوري الإنكليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة بعدما خاض العديد من التجارب في البريمرليغ خلال السنوات الماضية.

وذكر لوكاكو في تصريحات نشرتها صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت رداً على إمكانية عودته للبريمرليغ في المستقبل القريب أنه لا يفكر في تغيير الأجواء مع إنتر ميلانو في الوقت الحالي مؤكداً بأن فترته مع إيفرتون تعد الأفضل له في البريمرليغ.

وأضاف لوكاكو أنه متحمس للغاية عندما يلعب في جوزيبي مياتزا والذي دوماً ما يكون ممتلئاً بالجمهور والعديد من المباريات التي خاضها كانت ذات طابع حماسي، وانضم المهاجم البلجيكي إلى صفوف النيراتزوري الصيف الماضي قادماً من مانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات مقابل 75 مليون يورو.

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الدوري الإنكليزي روميلو لوكاكو

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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