روميلو لوكاكو يغلق الباب أمام عودته للبريمرليغ

أكد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلانو بأنه لا يفكر في العودة للدوري الإنكليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة بعدما خاض العديد من التجارب في البريمرليغ خلال السنوات الماضية.

وذكر لوكاكو في تصريحات نشرتها صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت رداً على إمكانية عودته للبريمرليغ في المستقبل القريب أنه لا يفكر في تغيير الأجواء مع إنتر ميلانو في الوقت الحالي مؤكداً بأن فترته مع إيفرتون تعد الأفضل له في البريمرليغ.

وأضاف لوكاكو أنه متحمس للغاية عندما يلعب في جوزيبي مياتزا والذي دوماً ما يكون ممتلئاً بالجمهور والعديد من المباريات التي خاضها كانت ذات طابع حماسي، وانضم المهاجم البلجيكي إلى صفوف النيراتزوري الصيف الماضي قادماً من مانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات مقابل 75 مليون يورو.