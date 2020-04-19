رهان اقتصادي كبير على “اسم ملعب توتنهام”

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن توتنهام هوتسبير يواصل المفاوضات من أجل التنازل عن تسمية ملعبه الجديد مع تنافس العديد من الشركات للظفر بالصفقة.

وذكرت الصحيفة في تقريرها بأن شركتي أمازون ونايكي هما المتنافستان في الصفقة التي من المتوقع أن تصبح الأكبر في تاريخ الفريق اللندني، وأضافت الصحيفة بأن شركة أمازون تعد الأقرب للحصول على حقوق اسم الملعب الجديد للفريق اللندني بقيمة تصل إلى 30 مليون يورو في العام.

ويسعى رئيس توتنهام هوتسبير دانييل ليفي للحصول على 29 مليون يورو سنوياً في صفقة اسم الملعب الجديد ليكون الفريق اللندني صاحب أغلى صفقة تسمية ملعب في التاريخ ما يعني أنه سيوفر قرابة 290 مليون يورو خلال 10 سنوات، ويعد مانشستر سيتي صاحب الرقم الأغلى مقابل التنازل عن تسمية ملعبه لشركة طيران الاتحاد مقابل 25 مليون يورو.

وكان توتنهام قد افتتح ملعبه الجديد “توتنهام ستاديوم” العام الماضي والذي يعد ثالث أكبر ملعب في إنكلترا بسعة تصل إلى 62 ألف متفرج حيث بلغت تكلفة إنشائه نحو 1.1 مليار يورو ليكون الملعب الأغلى إنشاءً في أوروبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية