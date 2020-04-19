الأهلي بنغازي يحتفل بالذكرى الـ73 لتأسيسه

يحتفل عشاق النادي الأهلي بنغازي اليوم الأحد، الموافق 19 أبريل بالذكرى الـ73 لتأسيس نادي المشوار الطويل.

ورغم أن هذا العام لن يكون الاحتفال فيه كالمعتاد، بسبب حظر التجول والإجراءات التي تطالب بمنع التجمعات تجنبا لتفشي فيروس كورونا، إلا أن جماهير المشوار الطويل ستكون في الموعد لتهنئة ناديها الذي طالما كان ولايزال رقما صعبا في الرياضة الليبية.

وبدأت التهاني فعليًا على منصات التواصل الاجتماعي عبر صفحة النادي الرسمية على فيسبوك، من محبي الأهلي بنغازي العريق، أما الاحتفال الرسمي سيكون اليوم مساء عندما تتلون مدينة بنغازي باللون الأحمر، وهو ما عودنا عليه جمهور الجزارة في كل عام.

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