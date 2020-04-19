صولة يخوض تدريبات منزلية رغم عدم فرض الحظر بالبحرين

يواصل الدولي الليبي محمد صولة المحترف في صفوف الرفاع البحريني تدريباته اليومية في المنزل على الرغم من أنه لم يتم فرض حظر التجول بشكل رسمي في البحرين.

وأكد صولة لـ218 أن الحركة في البحرين لاتزال عادية رغم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا الذي قفزت حصيلة الإصابات به عن الـ340 ألف حالة.

وكان الدوري البحريني قد توقف في شهر مارس الماضي ويحتل فريق الرفاع الذي ينشط فيه صولة المركز الرابع وبفارق 9 نقاط عن الحد المتصدر بينما يحتل الرفاع صدارة مجموعته في كأس الاتحاد الآسيوي.

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