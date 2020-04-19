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صولة يخوض تدريبات منزلية رغم عدم فرض الحظر بالبحرين

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل الدولي الليبي محمد صولة المحترف في صفوف الرفاع البحريني تدريباته اليومية في المنزل على الرغم من أنه لم يتم فرض حظر التجول بشكل رسمي في البحرين.

وأكد صولة لـ218 أن الحركة في البحرين لاتزال عادية رغم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا الذي قفزت حصيلة الإصابات به عن الـ340 ألف حالة.

وكان الدوري البحريني قد توقف في شهر مارس الماضي ويحتل فريق الرفاع الذي ينشط فيه صولة المركز الرابع وبفارق 9 نقاط عن الحد المتصدر بينما يحتل الرفاع صدارة مجموعته في كأس الاتحاد الآسيوي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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