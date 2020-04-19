كورونا يُبرِز الوجه الإنساني للاتحادات الرياضية

تقرير 218

بعد جهد كبير طيلة الأيام الماضية من قبل بعض الاتحادات الرياضية في ليبيا بالتعاون مع هيئة الشباب والرياضة لتعقيم المقرات والحملات التوعية التي تهدف للحد من خطر فيروس كورونا انضم الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص إلى هذه القائمة عقب قيامه بتنظيم حملة بالتعاون مع شركة المدارس الجديد لتعليق الملصقات التي توضح مخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه.

مجهودات اتحاد السباحة تنتظر في الجانب الآخر انتهاء أزمة كورونا لتعود لتنظيم بطولاتها التي ستصبح أكثر نشاطا في فصل الصيف مثل مهرجان السباحة والغوص والرياضية وبطولة بنغازي للمياه المفتوحة وبعض الدورات التحكيمية.

فيروس كورونا أبرز الروح الإيجابية التي يتمتع بها رواد بعض الاتحادات الرياضية في ليبيا، فعمل اتحاد الرماية بالتعاون مع الأولمبية الليبية كان بارزا إلى جانب اتحادات الهوكي والمبارزة، فالجميع تكاثف لحماية المجتمع الليبي من خطره وتفشيه الذي أربك العالم.

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