اخبار الرياضة

دوريات رمضان.. متعة ليبية مُهدّدة بالانضمام لـ”ضحايا الوباء”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يزخر شهر رمضان كل عام بدوريات المناطق التي تحظى بشعبية كبيرة ومتابعة من قبل الجمهور الذي ينتقل بين منطقة وأخرى قبل الإفطار لمتابعة الدوري الأقوى وسبق لـ 218 من خلال السنوات الماضية أن كانت نافذة انفردت بتغطية العديد من تلك البطولات عبر شاشاتها.

ولكن في هذه السنة ومع تفشي فيروس كورونا أصبح من الصعب رؤية تلك المباريات لما تحمله من تجمعات قد تساهم في انتشار الفيروس في البلاد على الرغم من تسجيل عدد قليل من الحالات حتى الآن، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لكن منظمة الصحة العالمية أوصت في أكثر من مناسبة دول العالم في المرحلة الحالية بعدم رفع القيود المفروضة على المواطنين عبر العالم لضمان التخلص من الفيروس نهائيا.

قبل تفشي فيروس كورونا تفتقد ليبيا لدوريّها وعدة بطولات بسبب الأوضاع الأمنية المربكة، وحتى المتنفس الوحيد في المناطق والذي كان يقام سنويا ويشهد أجواء احتفالية سرقه وباء كورونا العنيد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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