دوريات رمضان.. متعة ليبية مُهدّدة بالانضمام لـ”ضحايا الوباء”

يزخر شهر رمضان كل عام بدوريات المناطق التي تحظى بشعبية كبيرة ومتابعة من قبل الجمهور الذي ينتقل بين منطقة وأخرى قبل الإفطار لمتابعة الدوري الأقوى وسبق لـ 218 من خلال السنوات الماضية أن كانت نافذة انفردت بتغطية العديد من تلك البطولات عبر شاشاتها.

ولكن في هذه السنة ومع تفشي فيروس كورونا أصبح من الصعب رؤية تلك المباريات لما تحمله من تجمعات قد تساهم في انتشار الفيروس في البلاد على الرغم من تسجيل عدد قليل من الحالات حتى الآن، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لكن منظمة الصحة العالمية أوصت في أكثر من مناسبة دول العالم في المرحلة الحالية بعدم رفع القيود المفروضة على المواطنين عبر العالم لضمان التخلص من الفيروس نهائيا.

قبل تفشي فيروس كورونا تفتقد ليبيا لدوريّها وعدة بطولات بسبب الأوضاع الأمنية المربكة، وحتى المتنفس الوحيد في المناطق والذي كان يقام سنويا ويشهد أجواء احتفالية سرقه وباء كورونا العنيد.

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