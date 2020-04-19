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ميلان يعقد الآمال على صفقة “بن ناصر” لإنعاش خزينته

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن نية باريس سان جيرمان في التعاقد مع لاعب وسط ميلان إسماعيل بن ناصر خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم لتعزيز صفوفه.

المفاوضات بدأت بين الطرفين ووضع ميلان شرطا ينص على عدم التخلي عن اللاعب إلا بقيمة مالية لا تقل عن ثلاثين مليون يورو لإنعاش خزينته.

ويسعى البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي لضم الجزائري بن ناصر الذي سبق أن انتقل إلى ميلان الصيف الماضي قادما من إمبولي مقابل 16 مليون يورو.

ويبلغ بن ناصر من العمر 22 عاما ويعد من ركائز المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي وخاض غالبية مباريات الموسم قبل التوقف بصورة أساسية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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