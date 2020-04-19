ميلان يعقد الآمال على صفقة “بن ناصر” لإنعاش خزينته

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن نية باريس سان جيرمان في التعاقد مع لاعب وسط ميلان إسماعيل بن ناصر خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم لتعزيز صفوفه.

المفاوضات بدأت بين الطرفين ووضع ميلان شرطا ينص على عدم التخلي عن اللاعب إلا بقيمة مالية لا تقل عن ثلاثين مليون يورو لإنعاش خزينته.

ويسعى البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي لضم الجزائري بن ناصر الذي سبق أن انتقل إلى ميلان الصيف الماضي قادما من إمبولي مقابل 16 مليون يورو.

ويبلغ بن ناصر من العمر 22 عاما ويعد من ركائز المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي وخاض غالبية مباريات الموسم قبل التوقف بصورة أساسية.

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