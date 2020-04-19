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إنتر يدخل سباق التعاقد مع تونالي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل الإنتر في سباق الحصول على خدمات لاعب بريشيا الشاب ألساندرو تونالي لضمه إلى صفوفه في سوق الانتقالات المقبل ومنافسة أندية ميلان ويوفنتوس الراغبة في التعاقد معه.

صحيفة سبورت ميديا سيت قال إن الإنتر ينوي تقديم عرض تصل قيمته إلى أربعين مليون يورو من أجل الظفر بخدمات في تونالي في سوق الانتقالات القادم والاستفادة من الأزمة المالية التي يمر بريشيا جراء توقف منافسات الدوري الإيطالي لتعزيز خط وسطه.

ويعتبر اللاعب الشاب من أبرز نجوم الدوري الإيطالي في الموسم الأخير الذي توقف كما شارك رفقة المنتخب الإيطالي في ثلاث مباريات دولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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