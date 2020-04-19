إيتو لـ218: “الفرسان” عازمون على حجز مقعد بالكان

تبدأ قناة 218 بعرض سلسلة من اللقاءات مع نجوم الرياضة الليبية من منازلهم لتقترب من حياتهم في الحجر الصحي ونسبة التزامهم بالتدريبات في هذه الفترة، خاصة وأنهم انقطعوا عن أنديتهم وصالاتهم التدريبية لمدة تجاوزت الشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي حوار يبث عبر النشرات الإخبارية الرياضية وصفحات قناة “218” بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال مهند إيتو، لاعب المنتخب الوطني ونادي النجم الساحلي التونسي، إنه ملتزم بالتوصيات الطبية دون إغفال أهمية التدريبات المنزلية بمتابعة من قبل المعد البدني.

وأضاف إيتو أنه وزملاءه في المنتخب الوطني لديهم رغبة كبيرة في حجز مكان لهم في بطولة أمم أفريقيا التي ستقام مطلع العام القادم في الكاميرون، حيث حقق الفرسان 3 نقاط من مباراتين في الجولتين الأولى والثانية بعد الخسارة القاسية أمام تونس برباعية نظيفة وفوز على تنزانيا بـ2-1.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية