لاعب الخمس أحمد بريش يتجاوز خطر كورونا

قال لاعب نادي الخمس أحمد بريش إنه بدأ يتحسن وتجاوز مرحلة الخطر، بعد إصابته بفيروس كورونا الأيام الماضية خلال فترة وجوده في بلجيكا.

المركز الإعلامي لنادي الخمس بدوره ذكر في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه اطمأنَّ على صحة بريش بعد 14 يوما قضاها جهازه المناعي في صراع مع كورونا الذي تفشى عبر دول العالم.

ويعد بريش من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخمس حيث قدم مردودا فنيا رفقة فريقه في الدوري الممتاز المواسم الماضية.

كما تعاطف الوسط الرياضي في ليبيا مع أحمد بريش وانتشر العديد من المناشير والتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقف معه في محنته الحالية.

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