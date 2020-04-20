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بيانيتش يعود إلى إيطاليا للالتحاق بيوفنتوس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر اللاعب البوسني لفريق يوفنتوس ميراليم بيانيتش عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام أنه في طريقه إلى إيطاليا ليلتحق بتدريبات الفريق التي قد تبدأ في الأسبوع الأول من شهر مايو القادم.

واستجاب بيانيتش لإخطار إدارة ناديه التي قامت بمخاطبة جميع اللاعبين الموجودين خارج إيطاليا بضرورة العودة خلال هذه الأيام للدخول في مرحلة الحجر الصحي التي تستمر لحوالي 14 يوما قبل إثبات عدم إصابتهم بفيروس كورونا، والانطلاق في التدريبات لاستكمال الموسم المتوقف منذ شهر مارس الماضي.

وقبل التوقف احتل فريق يوفنتوس الترتيب الأول في الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة يليه لاتسيو في المركز الثاني بـ 62 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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