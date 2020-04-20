“كورونا” يدفع لاعبي أرسنال للاستعابة بطبيب نفسي

تداعيات تفشي فيروس كورونا عبر العالم والحجر الصحي الإلزامي الذي تسبب به كانت صعبة على لاعبي أرسنال حيث أوضح ميكيل أرتيتا مدرب الفريق والذي سبق أن كان أحد ضحايا الوباء وتعافى منه قبل أيام أنهم يقدمون الاستشارة النفسية للاعبين من خلال طبيب متخصص يقوم بعقد جلسات معهم لضمان سير الأمور بشكل جيد، خاصة أن أرسنال يعد من أوائل الأندية التي أوقفت نشاطها عقب إصابة المدربين والاشتباه بباقي اللاعبين فيما بعد.

أرتيتا تحدث في الجزء الثاني من تصريحاته بإيجابية قائلا إن هذه المرحلة ساعدته في اكتشاف اللاعبين بشكل بعد أن استلم الفريق في وقت ضيق قبل التوقف الإجباري.

وتشير الصحف الإنجليزية إلى أن الحجر الصحي وطلبات الإدارة بتخفيض الأجور جميعها عوامل تسببت في الحاجة إلى التواصل مع الطبيب النفسي وتهيئة اللاعبين بشكل أمثل قبل العودة مجددا لاستئناف الحياة الطبيعية وكان أرسنال يحتل المركز التاسع برصيد أربعين نقطة وبفارق نقطة عن توتنهام الثامن.

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