سواريز يُعطي دفعة معنوية لبرشلونة من الحجر المنزلي

كشفت صحيفة سبورت الكاتالونية عن جاهزية الأورغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة للعودة للملاعب فور عودة الفريق إلى التدريبات الجماعية عقب التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن سواريز سيكون جاهزاً بنسبة كبيرة للعودة للملاعب بعد غياب دام أربعة أشهر بعد العملية الجراحية التي أجراها في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى في يناير الماضي.

وبحسب الصحيفة المقربة من النادي الكاتالوني فإن المهاجم الأورغوياني خاض تأهيله للعودة للتدريبات بشكل منفرد إلى جانب المعد البدني لبرشلونة جوانجو براو في الشهر الأخير الذي شهد توقف المنافسات الرياضية.

وأضافت الصحيفة إلى أن سواريز سيكون لديه الوقت الكافي لاستكمال فترة الإعداد قبل العودة للتدريبات الجماعية باعتبار برشلونة سيكون بحاجة إلى أربعة أسابيع من التدريبات قبل عودة المنافسات بشكل طبيعي.

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