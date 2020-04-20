بعد اجتماع لـ8 ساعات.. قرار يحسم مصير الدوري الإسباني

توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق مع رابطة الدوري من أجل تكملة مسابقة الليغا للموسم الحالي والمتوقف منذ منتصف مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا داخل إسبانيا بشكل كبير.

وعقد المجلس الوطني للرياضة اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لوريس روبياليس ورئيس رابطة الليغا خافيير تيباس من أجل الاتفاق على استكمال المسابقات المحلية الفترة المقبلة.

وجاءت نتائج الاجتماع بين الطرفين الذي دام ثماني ساعات جيدة حيث توصلا إلى اتفاق حول استكمال المسابقة إلى حين وضع جدول زمني رسمي.

وجاء الاجتماع بمبادرة من المجلس الوطني للرياضة في محاولة لإنقاذ كرة القدم رغم الصراعات بين رابطة الليغا والاتحاد الإسباني في الآونة الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية