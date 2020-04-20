3 قواعد صحية ستُعيد الكرة الإيطالية إلى الملاعب

حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قواعد اللجنة الصحية من أجل عودة المسابقات المتوقفة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” فإنه وعلى رأس قواعد الاتحاد الإيطالي التي حددتها اللجنة من ناحية اللاعبين وحكام المباريات تتمثل في إجراء الفحوصات الطبية بشكل مستمر، إضافة إلى اتّباع الطرق الوقائية أثناء خوض التدريبات وخارج الملاعب.

وذكرت الصحيفة أن القواعد المحددة من اللجنة الصحية تتضمن الأخلاقيات المفترض التحلي بها داخل مراكز التدريب للأندية لتجنب التعرض للإصابة بفيروس كورونا. وكان النشاط الكروي في إيطاليا قد توقف في الـ19 من مارس الماضي بعد قرار الحكومة الإيطالية بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية.

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