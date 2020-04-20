لاعبو روما يتنازلون لناديهم عن رواتب 4 أشهر

أعلن نادي روما الإيطالي تنازل الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول عن الرواتب لمدة 4 أشهر بسبب الأزمة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا وإيقاف المسابقات في إيطاليا.

وأوضح روما في بيانه الرسمي أن اللاعبين والمدرب البرتغالي باولو فونسيكا والجهاز المعاون قرروا التخلي عن رواتبهم لمدة 4 أشهر قادمة من هذا الموسم تطوعاً لمساعدة النادي في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يعاني النادي وأغلب الأندية في البلاد.

وكان نادي العاصمة الإيطالية أكثر الأندية نشاطاً في الأزمة الراهنة بتقديمه العديد من المبادرات والمساعدات لمساندة المستشفيات المسؤولة عن علاج المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم المساعدات والوجبات لمشجعي الفريق الموجودين في المنازل بسبب الحجر الصحي.

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