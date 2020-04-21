بريش لـ 218: ينبغي على الليبيين عدم الاستهانة بالوباء

بعد تعديه مرحلة الخطر جراء إصابته بفيروس كورونا قال لاعب نادي الخمس أحمد بريش في تصريحات خاصة لـ 218 إنه يشعر بتحسن حالته الصحية بعد أيام صعبة مر بها جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأشار بريش إلى أنه شعر بالبداية بالحزن عند إصابته ولكنه اطمأنّ كثيرا الأيام الأخيرة لأنه لم يكن مصدرا ناقلا للعدوى في ليبيا خاصة أن الفيروس لم يتفشَّ بصورة كبيرة حتى الآن.

ووجه بريش نصيحة الليبيين عبر 218 يدعوهم من خلالها لضرورة الالتزام وعدم الاستهانة بخطر كورونا الذي يتسبب في شل حركة الجسد وفقدان العديد من الحواس خلال مرحلة المرض الصعبة.

وأصبح بريش أول لاعب يصاب بفيروس كورونا أثناء فترة مكوثه في بلجيكا حيث يتخطى يوما بعد يوم مرحلة الخطر الذي داهمه.

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