المصلي يكثّف اهتمامه بصقل مواهب الناشئين

يواصل اللاعب الدولي السابق أحمد المصلي نشاطاته الرياضية حتى بعد اعتزاله كرة القدم رسميا حيث تخصص في تأهيل الناشئين وصقل مواهبهم.

وبعد أن افتتح المصلي فرعا لأكاديمية المقاولون العرب في مدينة بنغازي السنوات الماضية والتي لاقت إقبالا واسعا حيث أشرف المصلي عليها شخصيا، وتكفل رفقة فريقه بتعليم الناشئين أساسيات كرة القدم، عاد المصلي ليعلن بعد ذلك رسميا افتتاح مدرسته الخاصة لتأهيل الناشئين والتي اختار لها اسم مصلي أكاديمي.

وأكد الدولي الليبي السابق في تصريحاته لموقع ريميسا أن هناك شريحة مميزة وموهوبة في الأندية، لكنها مظلومة ولم تأخذ فرصتها بشكل كبير، سواء من حيث الاهتمام أو اللعب، ولذلك قرر افتتاح الأكاديمية.

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