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المصلي يكثّف اهتمامه بصقل مواهب الناشئين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل اللاعب الدولي السابق أحمد المصلي نشاطاته الرياضية حتى بعد اعتزاله كرة القدم رسميا حيث تخصص في تأهيل الناشئين وصقل مواهبهم.

وبعد أن افتتح المصلي فرعا لأكاديمية المقاولون العرب في مدينة بنغازي السنوات الماضية والتي لاقت إقبالا واسعا حيث أشرف المصلي عليها شخصيا، وتكفل رفقة فريقه بتعليم الناشئين أساسيات كرة القدم، عاد المصلي ليعلن بعد ذلك رسميا افتتاح مدرسته الخاصة لتأهيل الناشئين والتي اختار لها اسم مصلي أكاديمي.

وأكد الدولي الليبي السابق في تصريحاته لموقع ريميسا أن هناك شريحة مميزة وموهوبة في الأندية، لكنها مظلومة ولم تأخذ فرصتها بشكل كبير، سواء من حيث الاهتمام أو اللعب، ولذلك قرر افتتاح الأكاديمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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