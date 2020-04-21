“صفقة بالكمامات”.. البايرن يجدد عقد الكندي ألفونسو ديفيز

أعلن نادي بايرن ميونيخ عن تجديد عقد لاعبه الكندي الشاب ألفونسو ديفيز حتى صيف 2025.

وفي بيان رسمي ذكر النادي البافاري أنه اتفق مع ألفونسو ديفيز على شروط التجديد لعامين إضافيين حتى عام 2025 بعدما كان عقده الأول ينتهي في يونيو 2023.

وأبدى اللاعب الكندي الشاب سعادته مشيراً إلى أن النادي البافاري هو من أفضل الأندية في العالم، فيما أكد الرئيس التنفيذي للبايرن كارل هاينز رومينيغيه أن ألفونسو تطور بشكل كبير وسيواصل الدفاع عن ألوان النادي لفترة طويلة.

وظهر الجناح الأيسر إلى جانب رومينيغيه وحسن صالح حميديتش وأوليفر كان أعضاء مجلس إدارة النادي البافاري وهم يرتدون الكمامات أثناء توقيع العقد.

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