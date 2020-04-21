أوزيل يرفض تخفيض راتبه لصالح أرسنال

رفض الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال تخفيض راتبه بنسبة 12.5% تماشيا مع الأزمة المالية التي يمر بها ناديه.

ويتقاضى أوزيل أجرا أسبوعيا يقدر بحوالي 350 ألف جنيه استرليني وبحسب التقارير الصحفية الإنجليزية فإنه منفتح على فكرة تأجيل تقاضيه للراتب الحالي شرط معرفة الوضع المالي للنادي لضمان حقوقه في المستقبل.

وكان أرسنال قد أشار في بيان له إلى أنه اتفق مع لاعبيه على تخفيض رواتبهم لمدة 12 شهرا حتى لا يتضرر النادي من الناحية الاقتصادية في ظل عدم وضوح عودة منافسات البريميرليغ.

وقامت عديد الأندية في العالم بتخفيض أجور اللاعبين جراء أزمة كورونا الحالية بعد تأزم الوضع الاقتصادي الذي أحدثه الشلل التام.

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