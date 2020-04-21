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218 تواكب نشاطات الزناد في الحجر المنزلي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال النجم الليبي في رياضة الملاكمة مالك الزناد في تصريح لـ 218 إنه ملتزم بتدريباته المنزلية بشكل يومي ولم ينقطع يوما عن أدائها في الفترة الحالية رفقة شقيقه معز الزناد.

وأضاف الزناد أنه يسعى جاهدا للحفاظ على لياقته البدنية حتى يكون جاهزا لخوض المباريات فور عودة الحياة لنسقها الطبيعي وانتهاء أزمة كورونا.

ولم يخفِ الزناد شعوره بالملل من فترة المكوث في المنزل لكنه ملتزم باحترام الإرشادات الطبية التي تقضي بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي للوقاية من خطر فيروس كورونا الذي تفشى عبر دول العالم.

وقدم الزناد في المدة الماضية مستويات عالية في الملاكمة وأطاح بالعديد من خصومه بالضربات القاضية من خلال المباريات التي بُثت بشكل حصري على شاشة 218.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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