كورونا يتسبب في إيقاف عقود مدربي كافة الألعاب في نادي السويحلي

مصراتة-العنوان

أعلنت إدارة نادي السويحلي بمصراتة إيقاف عقود كافة المدربين والمشرفين على جميع الفئات والألعاب؛ وذلك اعتبارا من 15 مارس الماضي وحتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك حتى لا يتحمل النادي أعباء مادية في ظل توقف الأنشطة الرياضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح النادي السويحلي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك أنه “نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وإيقاف جميع الأنشطة الرياضية والثقافية بالنادي وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بالدولة، والتي تدخل تحت طائلة القوة القاهرة، فعليه ..أن جميع العقود المبرمة مع المدربين والمشرفين في جميع الفئات وجميع الألعاب تعتبر موقوفة اعتبار من 15 مارس الماضي وحتى إشعار آخر”.