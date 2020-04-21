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نادي الشط يُبادر بدعم أسر نازحة بمناسبة حلول رمضان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علم موقع ريميسا الرياضي أن نادي الشط سيقوم بدعم عدد 23 أسرة ليبية محتاجة ومتضررة في شهر رمضان، في إطار واجبه الإنساني والاجتماعي تجاه ليبيا في المرحلة الحالية.

وسيرتكز الدعم الذي سيُقدّمه النادي على تجهيز سلات غذائية ومبالغ مالية ستقدم لهذه العائلات التي سيتم الانتهاء من حصرها خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان نادي الشط في منطقة زاوية الدهماني من الأندية التي استغلت فترة توقف نشاط الكرة الليبية منذ عام في خدمة البنية التحتية وتطوير بعض المرافق.

وتعيش ليبيا هذا العام شهر رمضان في ظل ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا مع استمرار الحرب على تخوم العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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