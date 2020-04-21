الترجي يقدم عرضا رسميا لضم الدولي الليبي “مؤيد اللافي”

طرابلس-العنوان

قدم نادي الترجي التونسي عرضا رسميا لنادي اتحاد العاصمة الجزائري من أجل الحصول على خدمات اللاعب الليبي مؤيد اللافي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب الليبي فإن نادي الترجي عرض 700 ألف يورو فضلا عن اللاعب الجزائري عبد الرحمن مزيان الذي تم انتدابه من العين الإماراتي مقابل ضم مؤيد اللافي إلا أن مجلس إدارة الاتحاد غير متحمس للأمر.

وكان نجم فريق الأهلي طرابلس السابق قد أنتقل إلى اتحاد العاصمة الجزائري في شهر يناير لعام 2018 لمدة موسمين ونصف بعد تجربة لم تكن ناجحة مع الشباب السعودي.