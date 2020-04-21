9 ليبيين في نصف نهائي البطولة العربية للكيك بوكسينغ

نشر الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والتاي بوكسينغ والرياضات المماثلة عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، اسماء اللاعبين الذين تأهلوا إلى نصف نهائي البطولة العربية الأولى في الظل.

وضمت القائمة كلا من مريم الشياني، وشذى الفوناس، ومحمد اشتيوي، ومحمد العوامي، وحبيب الصابري، وعبد الحفيظ الصيد، ومهند عرفة، وأنس الخبولي، ومحمد القلاي.

وتمكن هؤلاء الرياضيون من بلوغ نصف النهائي للبطولة التي تقام عبر الإنترنت ويشرف عليها الاتحاد العربي للعبة، وتدور أيضا هذه الأيام منافسات ذات البطولة ولكن لفئتي الشباب والناشئين.

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