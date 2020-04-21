الأهلي بنغازي يسترجع قطعة أرض في قاريونس

أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي عبر صفحتها في “فيسبوك”، أن إدارة النادي استطاعت استرجاع 3 هكتارات من أرضه المستولى عليها في قاريونس، وبالتالي ستدخل هذه الأرض ضمن مشروع النادي الاستثماري.

ويأتي هذا الخبر تزامناً مع ذكرى تأسيس النادي الأهلي الـ73 وضمن مجهودات مجلس الإدارة في تسوية كافة العوائق والمباني العشوائية المقامة على أرض النادي الأهلي بمنطقة قاريونس والتي تعد مخالفة للقانون واعتداء على ملكية النادي .

وفي السياق ذاته عقد مساء أمس اجتماع بين مجلس الإدارة ممثلة برئيسها خالد السعيطي، وعضو مجلس الإدارة توفيق الدغاري، والمكتب القانوني، بحضور محامي النادي أنور الطشاني، مع شركة النخلة الذهبية للاستثمار السياحي ممثلة بمديرها علي الفاضلي، وبحضور محامي الشركة، تم خلاله توقيع عقد استثمار بين الشركة والنادي بمنطقة قاريونس.

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