صولة يتحدث لـ218 عن تجربته في البحرين.. والعروض

أكد اللاعب الدولي المحترف في صفوف الرفاع البحريني محمد صولة في تصريحات خاصة لقناة “218”، أنه ملتزم بالحجر المنزلي لتجنب وباء كورونا، مبينا أنه يخرج ساعة يوميا بعد المغرب ليقوم ببعض التدريبات ومنها الجري لمدة ساعة للحفاظ على لياقته البدنية.

وأشار صولة إلى أن ناديه مهتم جدا بمتابعة تدريبات جميع اللاعبين، حيث يقوم المعد البدني والمدرب بثلاث حصص تدريبية عبر الفيديو للتأكد من التزام الرياضيين.

وعن اللعب مع الرفاع، قال صولة إن تجربته في الدوري البحريني تعتبر جيدة جدا سواء مع المحرق ناديه السابق أو الرفاع، وأكد أنه سيواصل معهم حتى نهاية الموسم في حال استئناف النشاط من جديد.

واختتم صولة تصريحاته بالحديث عن العروض، وقال إنه كانت هناك عدة اتصالات من أكثر من نادي لكن توقفت حاليا بعد تجمد النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا، وأضاف أنه سينتظر ليرى ما سيحدث في الأشهر المقبلة.

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