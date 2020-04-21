كورونا يٌفجّر الاكتئاب في نفوس اللاعبين

أجرى مركز أمستردام الطبي “استطلاعا مخيفا” شارك فيه 1134 لاعبا ولاعبة يمثلون 16 دولة، حول معاناتهم من حالات الاكتئاب والقلق جراء توقف النشاط الرياضي حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأظهر الاستطلاع الذي كشفه الاتحاد الدولي لكرة القدم، تفشي الخوف والقلق من المستقبل المجهول بين اللاعبين، وصوّت 22% من اللاعبات و13% من اللاعبين على وجود هذه الأعراض التي سببتها العزلة الاجتماعية المفروضة من قبل كورونا.

ويسيطر القلق العام هذه الأيام على اللاعبين خاصة من أصحاب الدخل المحدود، فهذا الاستطلاع أقيم شهر ديسمبر الماضي والاختلاف كبير بينه وبين الحالي، إذ أفاد سابقا بموافقة 11% من اللاعبات و6% من اللاعبين على وجود أعراض الاكتئاب.

وتؤدي عوامل توقف العمل الذي يدر الدخل، وعدم الشعور بالأمان، إلى قلة استقرار حالة اللاعبين نفسيا في انتظار حلول جذرية تحد من تفشي هذه النسب ونهاية كابوس كورونا قريبا واستئناف النشاط الرياضي ولو كان بالقيود الصحية التي لامفر منها.

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