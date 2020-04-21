حارس الخمس يؤكد اجتاز المرحلة الصعبة وفي طريقه للشفاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

طمأن حارس مرمى الخمس ، أحمد بريش، متابعيه بأنه يتماثل للشفاء عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد .

بريش قال، في مقطع فيديو له “الحمد لله حالتي الآن جيدة، بعد أسبوعين من ظهور الأعراض”.

وأضاف “بعد 10 أيام من الإصابة دخلت المستشفى واضطررت لوضع الأكسجين، ولكن الحمد لله الآن أتماثل للشفاء، وبعد أيام سأكون في أفضل حال”.

وجاءت إصابة الحارس بريش، خلال تواجده في بلجيكا، ويعتبر أول لاعب كرة قدم ليبي يتعرض للإصابة بالفيروس.

وكان نادي الخمس، قد أصدر بيانا أمس الإثنين، تمنى من خلاله الشفاء العاجل لحارس مرماه أحمد بريش.

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