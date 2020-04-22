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بسبب كورونا .. وست هام يتخلى عن رحلته إلى أستراليا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألغى نادي ويست هام الإنجليزي زيارته إلى أستراليا ومشاركته في بطولة إيفا إير كوينزلاند الودية بمشاركة فرق كريستال بالاس و بريزبين رور الأسترالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

كان من المفترض أن تقام البطولة في شهر يوليو القادم لكن توقف الدوري الإنجليزي شهر مارس الماضي وإمكانية عودته خلال الشهرين المقبلين جعل جميع الأندية الإنجليزية تلغي رحلاتها الصيفية الودية تمهيدا للعودة المتوقعة وكذلك للحفاظ على صحة اللاعبين وسلامتهم.

وقال الفريق الإنجليزي في بيانه إنه يدرس مع الفريق المنظم لهذه البطولة تحديد موعد جديد ويتطلع لزيارة أستراليا في المستقبل القريب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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