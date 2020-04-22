رئيس الوزراء الهولندي: تعليق المنافسات حتى سبتمبر

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي تعليق منافسات الدوري والأنشطة الرياضية في البلاد حتى الأول من سبتمبر على الأقل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا ليمتد الحظر الذي كان حتى أول يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة تيلغراف الهولندية أن الموسم الجاري من دوري الدرجة الأولى بالإمكان إنهاؤه رغم مد تعليق منافسات الإردفيزي إلى بداية سبتمبر المقبل، وبحسب رئيس الوزراء الهولندي فإن الموسم الأوروبي ينطلق عملياً في الأول من سبتمبر المقبل إذا كان لايزال من الضروري استكمال الموسم الحالي المعلق فمن المستحيل عملياً بدء وإنهاء الموسم في وقته المحدد.

وكان الدوري الهولندي قد توقف قبل 8 جولات من ختامه حيث يتصدر أياكس أمستردام الترتيب برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن ألكمار فيما يأتي فينورد في المركز الثالث.

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