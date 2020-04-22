اخبار الرياضة

رئيس الوزراء الهولندي: تعليق المنافسات حتى سبتمبر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي تعليق منافسات الدوري والأنشطة الرياضية في البلاد حتى الأول من سبتمبر على الأقل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا ليمتد الحظر الذي كان حتى أول يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة تيلغراف الهولندية أن الموسم الجاري من دوري الدرجة الأولى بالإمكان إنهاؤه رغم مد تعليق منافسات الإردفيزي إلى بداية سبتمبر المقبل، وبحسب رئيس الوزراء الهولندي فإن الموسم الأوروبي ينطلق عملياً في الأول من سبتمبر المقبل إذا كان لايزال من الضروري استكمال الموسم الحالي المعلق فمن المستحيل عملياً بدء وإنهاء الموسم في وقته المحدد.

وكان الدوري الهولندي قد توقف قبل 8 جولات من ختامه حيث يتصدر أياكس أمستردام الترتيب برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن ألكمار فيما يأتي فينورد في المركز الثالث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك