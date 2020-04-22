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الصين تقترح تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 30%

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترح الاتحاد الصيني لكرة القدم على الأندية تقليص رواتب لاعبيها والمدربين بنسبة 30% لتخفيض النفقات المالية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا .

وبحسب صحيفة الشعب اليومية فإن الاتحاد الصيني ينتظر رداً من دوري النخبة والدرجتين الثانية والثالثة إضافة إلى الأندية، وكان من المتوقع أن ينطلق الدوري الصيني في 22 من فبراير الماضي إلا أن تفشي فيروس كورونا فرض تعليق المنافسات حتى إشعار آخر.

ويعد تخفيض رواتب اللاعبين عبر الدوريات في العالم حديث الساعة بسبب التحديات المالية الهائلة التي تواجهها الأندية جراء الأزمة الراهنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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