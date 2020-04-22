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إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان بهدف استكمال الدوري

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر مسؤول نادي هاماربي السويدي الذي يتدرب معه زلاتان إبراهيموفيتش أن مهاجم ميلان سيعود خلال اليومين المقبلين إلى إيطاليا ليدخل مرحلة الحجر الصحي 14 يوما قبل التحاقه بتدريبات الفريق.

وتعتزم الفرق الإيطالية إطلاق تدريباتها في الأسبوع الأول من شهر مايو القادم أي بعد انتهاء حالة الطوارئ في البلاد، تمهيدا لاستئناف مباريات الدوري في أواخر شهر مايو أو بداية شهر يونيو المقبل.

وكان اللاعب التركي هاكا تشان أوغلو قد عاد إلى مدينة ميلان على متن طائرة خاصة، بعد أن طلبت إدارة النادي من لاعبيها الموجودين خارج إيطاليا ضرورة العودة هذه الأيام لوضع الترتيبات اللازمة للاستكمال المتوقف لمنافسات الدوري المتوقف إجباريا منذ منتصف شهر مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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