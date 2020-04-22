إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان بهدف استكمال الدوري

ذكر مسؤول نادي هاماربي السويدي الذي يتدرب معه زلاتان إبراهيموفيتش أن مهاجم ميلان سيعود خلال اليومين المقبلين إلى إيطاليا ليدخل مرحلة الحجر الصحي 14 يوما قبل التحاقه بتدريبات الفريق.

وتعتزم الفرق الإيطالية إطلاق تدريباتها في الأسبوع الأول من شهر مايو القادم أي بعد انتهاء حالة الطوارئ في البلاد، تمهيدا لاستئناف مباريات الدوري في أواخر شهر مايو أو بداية شهر يونيو المقبل.

وكان اللاعب التركي هاكا تشان أوغلو قد عاد إلى مدينة ميلان على متن طائرة خاصة، بعد أن طلبت إدارة النادي من لاعبيها الموجودين خارج إيطاليا ضرورة العودة هذه الأيام لوضع الترتيبات اللازمة للاستكمال المتوقف لمنافسات الدوري المتوقف إجباريا منذ منتصف شهر مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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