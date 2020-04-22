ريد بول سالزبورغ يباشر التدريبات الجماعية

باشر نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي تدريباته الجماعية عقب توقف النشاط الكروي خلال الفترة الماضية إثر انتشار فيروس كورونا عبر العالم .

وبحسب الصفحة الرسمية لنادي ريد بول سالزبورغ فإن الفريق عاد للتدريبات الجماعية بعد توقف دام لأكثر من شهر، وأظهر صور لاعبي الفريق أثناء دخولهم إلى مركز التدريبات وهم يضعون الكمامات لينقسموا بعد ذلك إلى مجموعات لمباشرة التدريبات الجماعية، مع الحفاظ على المسافات الآمنة فيما بينهم ضمن الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحد من فيروس كورونا.

وكان تفشي فيروس كورونا قد أدى إلى إيقاف الدوري النمساوي كعديد الدوريات والمسابقات الأوروبية الأخرى.

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