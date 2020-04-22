الاتحاد المصراتي يستكمل مراحل صيانة مقره

قال مسؤول نادي الاتحاد المصراتي محمد شاكة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن أعمال الصيانة والتطوير بمقر النادي وصلت لمراحلها الأخيرة.

ومدح شاكة هيئة الشباب والرياضة في حكومة الوفاق الوطني التي أجرت الصيانة وشملت صالة الاستشفاء وحجرات تغيير ملابس الرياضيين.

وتستثمر بعض الأندية الليبية فترة التوقف الحالية التي يمر بها العالم إجمالا لإجراء العديد من التغييرات في البنية التحتية التي تعتبر متهالكة حتى يعود النشاط وتكون الأمور على خير مايرام.

وقام نادي الاتحاد المصراتي الأيام الماضية بتعقيم مقره بالكامل للوقاية من خطر فيروس كورونا والحفاظ على صحة موظفيه والرياضيين التابعين له.

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