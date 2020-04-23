الهريش يكشف عن يومياته في الحجر الصحي

أخبار ليبيا24

أكد اللاعب الليبي زكريا الهريش المحترف بصفوف قسطنطينة الجزائري أنه يواصل تدريباته منفردا في المنزل في الجزائر.

وأضاف الهريش أنا متواجد رفقة زميلي عبدالله العرفي وأقضي أغلب الأوقات في قراءة القرآن وأنافس العرفي في لعب البلاي ستيشن.

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