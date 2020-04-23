دوريات رمضان.. متعة تغيب بسبب انتشار كورونا

أصبح من المستحيل أن تقام دوريات رمضان في الظرف الحالي الذي يعيشه العالم وعلى وجه الخصوص في الوضعية الضبابية التي تمر بها ليبيا جراء الحرب الدائرة على تخوم العاصمة طرابلس وانتشار فيروس كورونا، فالأخير ينتهز فرصة التجمعات لنقل عدواه للعشرات والمئات من البشر.

وسط غياب مسابقة دوري كرة القدم في ليبيا منذ عام، وعدم انتظامها عندما تقام أيضا، كانت مباريات دوريات رمضان الملاذ الوحيد لليبيين في شهر رمضان للترويح على أنفسهم ولكن لكورونا في هذا العام رأي أخر.

متعة الدوريات الرمضانية ومتابعة النجوم والمواهب الليبية خارج الإطار الرسمي ستغيب هذا العام امتثالا لقواعد الحجر الصحي للوقاية من خطر كورونا الذي يداهم العالم هذه الأيام ويقيد من حريات البشر، وعندما يتسلل للنفوس ينتقل سريعا من الدفاع إلى الهجوم والسلاح الوحيد لمحاربته هذه الأيام البقاء في المنزل واعتزال التجمعات إلى إشعار آخر.

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