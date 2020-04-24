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باريس سان جيرمان يتطلع للتعاقد مع ثيو هيرنانديز

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل باريس سان جيرمان سباق التعاقد مع لاعب ميلان ثيو هيرنانديز خلال سوق الانتقالات المقبل لتعزيز منطقة الظهير الأيسر.

باريس وبحسب بعض التقارير الصحفية الفرنسية ينوي تقديم عرض تبلغ قيمته حوالي 50 مليون يورو إلى ميلان الذي بدوره تحصل على خدمات النجم الفرنسي من ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو فقط.

وبحسب الصحافة الفرنسية فإن المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان البرازيلي ليوناردو يعد من أشد المعجبين بالمستويات التي قدمها اللاعب الفرنسي رفقة ميلان في أول موسم له حيث ساهم في تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة والمهمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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