باريس سان جيرمان يتطلع للتعاقد مع ثيو هيرنانديز

دخل باريس سان جيرمان سباق التعاقد مع لاعب ميلان ثيو هيرنانديز خلال سوق الانتقالات المقبل لتعزيز منطقة الظهير الأيسر.

باريس وبحسب بعض التقارير الصحفية الفرنسية ينوي تقديم عرض تبلغ قيمته حوالي 50 مليون يورو إلى ميلان الذي بدوره تحصل على خدمات النجم الفرنسي من ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو فقط.

وبحسب الصحافة الفرنسية فإن المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان البرازيلي ليوناردو يعد من أشد المعجبين بالمستويات التي قدمها اللاعب الفرنسي رفقة ميلان في أول موسم له حيث ساهم في تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة والمهمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية