مرة أخرى.. “نجم إيفواري” يعود إلى اهتمامات ميلان

جدد ميلان اهتمامه بالنجم الإيفواري سيرخي أورييه لاعب فريق توتنهام الإنجليزي لضمه في سوق الانتقالات المقبل وتعزيز صفوفه في مركز الظهير الأيمن.

ميلان سيحاول استغلال عدم نية توتنهام إبقاء اللاعب بسبب مشاكله السلوكية وآخرها خرقه لقواعد الحجر الصحي عندما ظهر في مقطع فيديو يجمعه بزميله سيسكو وهما يتدربان.

وكان ميلان مهتما باللاعب لضمه في الصيف الماضي لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب راتبه المرتفع وتشبت توتنهام ببقائه لأطول فترة ممكنة.

ويسعى ميلان لتعزيز صفوفه لضمان أفضل انطلاقة ممكنة في الموسم المقبل، خاصة أنه فقد بنسبة كبيرة أمل التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، وحتى وإن تم استئناف الدوري.

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