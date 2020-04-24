عادل قريش لـ218: الرماية في ليبيا شهدت تطوراً ملحوظاً

خاص 218

كشف رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش في مقابلة خاصة عن طبيعة الدور الكبير الذي يلعبه اتحاد اللعبة خلال حملات تعقيم المؤسسات الإدارية والرياضية في عدد من مناطق العاصمة طرابلس.

وقال قريش في تصريحات لـ218 إن الحملات التي أقامها اتحاد الرماية خلال الفترة الأخيرة تضمنت تعقيم المؤسسات الإدارية إضافة إلى الصالات الرياضية، وعدد من الشوارع الرئيسية في طرابلس، كمرحلة أولى لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وأشار قريش إلى أن جملة من الحملات التوعوية والإنسانية ستتواصل في الفترات القادمة.

وأوضح عادل قريش في تصريحاته أن الخطة الموضوعة من الطاقم الإداري والفني للمنتخبات الوطنية كانت تشمل المشاركة في العديد من البطولات الإقليمية الدولية أبرزها بطولة العالم للرماية في ألمانيا التي كانت من المفترض أن تقام خلال شهر مايو المقبل وبطولة العالم للشباب في يوليو القادم إلا أن البطولتين تم تأجيلهما إلى حين إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا .

وخلال تصريحاته أوضح رئيس الاتحاد الليبي للرماية أن المنتخبات الليبية تمكنت من حصد عديد القلائد خلال المشاركات الخارجية الأخيرة رغم قلة الإمكانات والدعم والظروف الراهنة حيث تحصل المنتخب الوطني على ميداليتين برونزيتين خلال المشاركة في البطولة الأفريقية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأنهى قريش حديثه بالإشارة إلى أن مدرسة الرماية الرياضية في العاصمة طرابلس التي تم افتتاحها خلال الأشهر الماضية سيكون لها دور كبير في تطور اللعبة داخل ليبيا بإقامة دورات متواصلة، وأضاف أن اتحاد اللعبة يستعد لافتتاح أكبر ميدان خاص بالرماية في ليبيا والذي سيحمل اسم بشير الطرابلسي كما سيتم افتتاح ميدان خاص بالرماية بالخرطوش للمرة الأولى محلياً رغم الظروف القاهرة التي تمنع مواصلة الرياضة في الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية